Jovem sofre grave acidente em cachoeira e é resgatado pelo Notaer

Um acidente em uma cachoeira mobilizou equipes de resgate na tarde deste domingo (4), no município de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. Um jovem de 24 anos se feriu após pular de cabeça e bater a cabeça em uma rocha. Em seguida, ele perdeu a consciência e precisou de atendimento imediato.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi retirada da água sem sinais de afogamento. Contudo, ao recobrar a consciência, apresentava um corte profundo na cabeça. Além disso, o jovem não conseguia movimentar os membros inferiores e relatava pouca sensibilidade nos braços.

Leia também: Bombeiros e familiares fazem buscas por pescador desaparecido no Rio Itapemirim

Diante da gravidade do acidente, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) acionou a equipe aeromédica e realizou o transporte do paciente. Os profissionais efetuaram o resgate e encaminharam a vítima, que estava estável, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória.

Segundo os socorristas, a agilidade no atendimento garantiu a segurança da vítima. O caso reforça a necessidade de cuidados redobrados em áreas naturais, sobretudo em cachoeiras e poços profundos.