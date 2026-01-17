Parques estaduais do ES mantêm proibição a animais domésticos

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos reforçou a proibição de animais domésticos em parques estaduais. A medida busca preservar a biodiversidade e proteger patrimônios naturais e históricos.

Os parques estaduais funcionam como áreas de conservação da fauna e da flora capixaba. Além disso, essas unidades cumprem papel essencial no equilíbrio ambiental.

A legislação estadual proíbe a entrada de animais domésticos nesses espaços. A Lei nº 10.094, de 2013, veda a prática, salvo exceções previstas em lei federal.

Entre as exceções, a legislação autoriza a entrada de cães-guia, conforme a Lei nº 11.126, de 2005. Autorizações expressas também podem ocorrer em situações específicas.

Estudos indicam que cães e gatos mantêm instintos de caça. Dessa forma, eles afetam populações de pequenos mamíferos, aves e espécies ameaçadas.

Além disso, animais domésticos podem transmitir doenças como raiva, cinomose e toxoplasmose. Esses riscos ampliam ameaças à fauna silvestre e à saúde pública.

Por isso, a proibição de animais domésticos em parques estaduais permanece como medida preventiva. O objetivo é garantir a integridade dos ecossistemas protegidos.

O diretor-geral do Iema, Mário Louzada, destacou a importância do cumprimento das normas. Segundo ele, preservar essas áreas é uma responsabilidade coletiva.

As unidades de conservação são consideradas refúgios essenciais da biodiversidade no Espírito Santo. Respeitar as regras contribui para a proteção do patrimônio natural do Estado.