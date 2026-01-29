PC prende suspeito de matar o próprio irmão em Muniz Freire

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar o próprio irmão em Muniz Freire durante a Operação Esaú, deflagrada nesta quarta-feira (28). A ação ocorreu na localidade de Batatinha, na zona rural do município.

A equipe da Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, cumpriu mandado de prisão contra um homem de 22 anos.

Segundo a investigação, o suspeito cometeu homicídio qualificado contra o próprio irmão, Leonardo Custódio de Amorim, de 33 anos. O crime ocorreu em 15 de dezembro do ano passado.

De acordo com a apuração, o autor atacou a vítima com golpes de arma branca enquanto ela estava inconsciente. Assim, ele impossibilitou qualquer chance de defesa.

Após o crime, o investigado deixou a região para evitar a prisão em flagrante. No entanto, posteriormente retornou e retomou a rotina de trabalho.

Conforme o delegado Hélio Flávio Coco Martins, o suspeito não compareceu para interrogatório durante a investigação. Dessa forma, a prisão garantiu a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Além dessa prisão, as equipes realizaram diligências na localidade de São Pedro, também em Muniz Freire. O objetivo foi cumprir mandado contra outro investigado, de 49 anos.

Nesse segundo caso, o inquérito apura tentativa de homicídio qualificado contra o próprio irmão, que possui deficiência. Contudo, o suspeito fugiu antes da chegada dos policiais.

As buscas seguem em andamento para localizar o foragido. Segundo a Polícia Civil, a Operação Esaú reforça a intolerância contra a violência doméstica levada ao extremo.

Após a prisão, o homem de 22 anos foi encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.