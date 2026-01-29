Marataízes completa 200 dias sem homicídios e reduz violência em 2025

A queda histórica nos índices de violência em Marataízes marca o cenário da segurança pública em 2025. Dados oficiais apontam redução de 50% nos homicídios no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, a cidade ultrapassou a marca de 200 dias sem registros desse tipo de crime ao longo do ano. Outro dado relevante indica ausência de casos de feminicídio até o momento.

Leia também: Polícia prende chefe do tráfico ligado ao TCP em Itapemirim

Os resultados refletem, sobretudo, a atuação integrada das forças de segurança e o apoio direto da gestão municipal. Além disso, as ações priorizam a prevenção, a investigação e a repressão qualificada à criminalidade.

Nesse contexto, a integração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Segurança fortaleceu o monitoramento e a resposta rápida às ocorrências.

Segundo o delegado Thiago Viana, os indicadores confirmam o esforço coletivo das instituições envolvidas. Dessa forma, ele ressalta que o suporte contínuo às investigações tem sido decisivo para os resultados alcançados.

Ainda conforme o delegado, a gestão da segurança municipal, sob coordenação do secretário Áureo Falcão, garante estrutura adequada e integração permanente entre os órgãos responsáveis.

Com isso, o município de Marataízes consolida avanços consistentes na segurança pública. Por fim, as autoridades mantêm as ações para preservar a queda histórica nos índices de violência em Marataízes.