Piúma recebe Tardezinha na Ilha Kids com música e brincadeiras

Evento acontece neste sábado (4), a partir das 15h, na entrada da Ilha do Gambá, com atrações voltadas ao público infantil.

Férias escolares - tardezinha kids piúma
Foto: Pixabay

A Tardezinha na Ilha Kids já tem data e horário definidos e promete movimentar Piúma com uma programação voltada às crianças e às famílias.

O evento acontece neste sábado, 4 de janeiro, a partir das 15h, na entrada da Ilha do Gambá. A proposta reúne música, recreação e atividades lúdicas.

Além disso, a programação aposta em apresentações interativas. O público infantil poderá cantar, brincar e participar das atividades ao longo da tarde.

Entre as atrações confirmadas estão Marshmallow, Fabiani Taylor e a animada Cantarolada, que conduzem o espetáculo com linguagem acessível e divertida.

Enquanto isso, pais e responsáveis acompanham o evento em um ambiente aberto, seguro e pensado para o lazer em família.

Por fim, a organização convida moradores e visitantes a levarem as crianças para curtir uma tarde especial, marcada por alegria, música e convivência ao ar livre em Piúma.

