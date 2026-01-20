PM apreende arma de fogo e prende suspeito em Guaçuí
Denúncia levou policiais do 3º Batalhão à apreensão de espingarda calibre .22 no distrito de São Pedro de Rates.
A Polícia Militar do 3º Batalhão realizou a apreensão de uma arma de fogo em Guaçuí na noite desta segunda-feira (19) e conduziu um jovem de 26 anos.
A ocorrência aconteceu no distrito de São Pedro de Rates. Após receber denúncia de que o suspeito estaria armado, os policiais iniciaram diligências no local.
Durante a ação, os militares localizaram uma espingarda calibre .22 nos fundos do imóvel e encontraram uma munição deflagrada.
Em seguida, os policiais apreenderam o material e conduziram o suspeito. Posteriormente, a equipe levou o jovem à delegacia.
Os policiais encaminharam o homem à 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Alegre. Por fim, ele permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.