PM apreende arma de fogo e prende suspeito em Guaçuí

A Polícia Militar do 3º Batalhão realizou a apreensão de uma arma de fogo em Guaçuí na noite desta segunda-feira (19) e conduziu um jovem de 26 anos.

A ocorrência aconteceu no distrito de São Pedro de Rates. Após receber denúncia de que o suspeito estaria armado, os policiais iniciaram diligências no local.

Durante a ação, os militares localizaram uma espingarda calibre .22 nos fundos do imóvel e encontraram uma munição deflagrada.

Em seguida, os policiais apreenderam o material e conduziram o suspeito. Posteriormente, a equipe levou o jovem à delegacia.

Os policiais encaminharam o homem à 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Alegre. Por fim, ele permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.