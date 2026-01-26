PM apreende arma e drogas no bairro Alto União em Cachoeiro

A apreensão de arma e drogas no Alto União ocorreu na manhã desta segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim. A ação começou durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar após denúncias anônimas.

Segundo a corporação, as informações apontavam que um homem conhecido como Max ostentava arma de fogo em via pública. Além disso, ele seria responsável pelo tráfico de drogas na região da Torre.

Diante da denúncia, os policiais seguiram até a Rua Luiz Serrinha, no bairro Alto União. No local, as equipes visualizaram um indivíduo com as características informadas.

Ao receber voz de abordagem, o suspeito fugiu pelos fundos da residência. Durante a fuga, ele arremessou uma sacola para o interior do imóvel e não foi localizado.

Pela janela, os militares identificaram material semelhante à maconha dentro da sacola. Assim, a situação caracterizou flagrante, permitindo a realização de buscas no imóvel.

Com a presença de um familiar, os policiais localizaram uma pistola calibre .380 prateada, com carregador e 15 munições. Além disso, encontraram drogas, dinheiro e materiais para endolação.

No local, a equipe apreendeu R$ 4.990 em espécie, porções de maconha, cocaína e documentos pessoais. O material estava ligado a Maximiliano Clemente da Silva.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas. Ele também utiliza tornozeleira eletrônica, conforme registros oficiais.

Por fim, todo o material apreendido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a Polícia Civil dará continuidade aos procedimentos legais.