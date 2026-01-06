PM apreende mais de 3kg de maconha e prende traficantes em Alegre

A Polícia Militar apreendeu mais de 3kg de maconha e prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (5), em Alegre, no Sul do Estado. A ação ocorreu no bairro Campo de Aviação.

Policiais da Força Tática do 3º Batalhão realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram um veículo Fiat Strada branco. Os ocupantes demonstraram atitude suspeita.

Segundo a corporação, os suspeitos tentaram se esconder com a aproximação das viaturas. Diante disso, as equipes realizaram a abordagem e iniciaram a fiscalização.

Durante a vistoria, os militares encontraram uma sacola sob o banco do passageiro. No interior, havia 14 tabletes de maconha. A droga totalizou mais de 3kg de maconha. Além disso, os policiais apreenderam R$ 900 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Os suspeitos, de 19 e 22 anos, receberam voz de prisão no local. Em seguida, os policiais os conduziram à delegacia. Todo o material apreendido seguiu com os detidos para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. A autoridade policial adotou as providências legais.