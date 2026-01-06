Polícia Militar intensifica segurança com Operação Verão 2026 no Caparaó

A Polícia Militar iniciou a Operação Verão 2026 no Caparaó com foco no reforço do policiamento ostensivo e preventivo. A ação ocorre em áreas de grande circulação turística.

O 3º Batalhão da Polícia Militar direciona atenção especial a cachoeiras, rios, balneários naturais e pontos turísticos. O objetivo é ampliar a segurança durante o verão.

Com a chegada da estação, aumenta o número de visitantes atraídos pelas belezas naturais da região. Diante disso, a presença policial se torna estratégica.

A operação busca prevenir acidentes, coibir práticas ilícitas e orientar frequentadores. Além disso, a medida garante a manutenção da ordem pública.

Entre os locais monitorados estão o Parque Nacional do Caparaó, a Cachoeira da Fumaça e a Cachoeira do Carlito. Esses pontos recebem grande fluxo nesta época.

Para atender à demanda, o 3º BPM intensificou o efetivo policial. As equipes realizam patrulhamento a pé, motorizado, abordagens preventivas e fiscalização de trânsito.

A Operação Verão 2026 no Caparaó reafirma o compromisso da Polícia Militar. A corporação busca assegurar tranquilidade, bem-estar e segurança a moradores e turistas.