PM prende duas mulheres por tráfico de drogas em Jerônimo Monteiro

A prisão por tráfico em Jerônimo Monteiro foi registrada nesta quarta-feira (21) durante uma ação da Polícia Militar do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu na região de Santo Antônio, área atendida pelo 3º Batalhão.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais abordaram duas mulheres em atitude suspeita. Em seguida, a equipe realizou buscas pessoais e localizou entorpecentes e materiais ligados ao tráfico.

Com uma mulher, de 52 anos, os militares encontraram três pedras pequenas de crack. Contudo, com a segunda suspeita, de 33 anos, a apreensão foi maior.

Os policiais localizaram uma pedra grande de crack, pesando cerca de 47,18 gramas. Além disso, apreenderam três pedras menores da substância e uma porção de cocaína.

A equipe também recolheu aproximadamente 12,59 gramas de cocaína, R$ 50 em dinheiro e materiais usados para embalar drogas. Dessa forma, o flagrante ficou caracterizado.

Diante dos fatos, a prisão por tráfico em Jerônimo Monteiro foi efetuada no local. As duas mulheres receberam voz de prisão imediatamente.

Por fim, os policiais conduziram as suspeitas e todo o material apreendido ao Departamento de Polícia Judiciária. As envolvidas permaneceram à disposição da Justiça para os procedimentos legais.