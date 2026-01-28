Polícia aponta ex-funcionário como autor de ataque contra gerente no ES

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou uma tentativa de homicídio em Vila Velha. O crime envolveu um ex-funcionário e um gerente de um posto de combustíveis e ocorreu no dia 10 de novembro do ano passado, no bairro Ataíde.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, a vítima, um homem de 30 anos, sofreu um golpe de faca no peito. Além disso, recebeu um golpe de tesoura nas costelas.

Leia também: Cão farejador da PM localiza drogas em terreno baldio em Guaçuí

As investigações identificaram o ex-funcionário do estabelecimento como autor do ataque. O suspeito, de 55 anos, perdeu o emprego por justa causa dias antes do crime.

Segundo a Polícia Civil, a demissão motivou a tentativa de homicídio em Vila Velha. A vítima atuava como gerente do posto onde ocorreu o ataque.

Durante o inquérito, os policiais coletaram depoimentos e reuniram provas técnicas que confirmaram a autoria. Com isso, a autoridade policial concluiu a investigação.

O investigado segue preso preventivamente por decisão judicial. Em seguida, a Polícia Civil encaminhou o inquérito ao Judiciário para as providências legais cabíveis.