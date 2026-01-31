Polícia apreende armas e munições após denúncia em Cachoeiro

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na apreensão de armas de fogo e na detenção de dois homens no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro, na sexta-feira (31). A ocorrência teve como natureza o porte ilegal de arma de fogo.

As equipes iniciaram a operação após o Centro de Operações informar sobre um conflito em uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Aldina Dias. As denúncias indicavam a presença de pessoas armadas no local. Diante disso, as guarnições realizaram diligências conjuntas e montaram um cerco tático na região.

Durante as abordagens, os policiais localizaram um homem dentro de um veículo Fiat Siena, de cor prata. Com ele, a equipe apreendeu uma pistola calibre .380, com numeração suprimida, além de munições intactas do mesmo calibre. Assim, no momento da ação, o suspeito relatou um confronto anterior com indivíduos de outro bairro e indicou a intenção de retornar ao local para cometer um crime violento.

Na sequência da operação, as guarnições abordaram um segundo homem, proprietário de um veículo Fiat Uno. No interior do automóvel, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, carregada com munições intactas. Durante o andamento da ocorrência, foram ouvidos disparos de arma de fogo ao final da via, contudo, o autor não foi identificado.

Ação preventiva

Após as abordagens, os policiais detiveram os dois homens e apreenderam todo o material encontrado, incluindo armas, munições, um celular e um coldre. Em seguida, a equipe encaminhou os envolvidos e os itens recolhidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi formalizada.

A atuação preventiva das equipes evitou um desfecho mais grave. Isso porque, segundo o registro da ocorrência, um dos detidos confirmou a intenção de utilizar o armamento apreendido para atentar contra a vida de um rival, o que reforçou a importância da intervenção policial no local.