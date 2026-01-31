Polícia Civil prende funcionário por furto em transportadora na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um funcionário suspeito de furtar mercadorias de uma transportadora localizada em Campinho da Serra I, no município da Serra. A investigação aponta que os prejuízos ultrapassam R$ 300 mil, com recuperação de grande parte dos produtos.

A equipe do 10º Distrito Policial realizou a prisão em flagrante na tarde de quinta-feira (29). Segundo as apurações, os furtos ocorreram de forma recorrente dentro da empresa, sempre com participação direta de um funcionário.

Durante as diligências, os investigadores analisaram imagens do sistema de videomonitoramento. Com isso, identificaram o suspeito como autor dos crimes. Conforme levantado, ele teria cometido ao menos quatro furtos em menos de 30 dias.

Na sequência, os policiais localizaram um caminhão que transportava as mercadorias furtadas. A abordagem ocorreu na entrada do bairro Planalto Serrano, Bloco A. No veículo, estavam eletrodomésticos e eletrônicos, entre eles geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e televisores.

Assim, depois disso, a equipe retornou à transportadora. No local, prendeu o funcionário envolvido, que confessou a prática criminosa. Em sua residência, os policiais ainda encontraram produtos relacionados a furtos anteriores cometidos na empresa.

O delegado titular do 10º Distrito Policial da Serra, Rodrigo Henrique da Rosa, explicou que o motorista e o ajudante do caminhão foram liberados. Segundo ele, não surgiram elementos suficientes que comprovassem a participação dos dois no crime, embora as apurações sigam em andamento.

Ao final da ocorrência, a Polícia Civil autuou o funcionário em flagrante por furto qualificado pelo abuso de confiança. Em seguida, a equipe o encaminhou ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.