Polícia apreende drogas e prende três em ação contra o tráfico em Ibatiba

A Polícia Militar apreendeu drogas em Ibatiba após receber uma denúncia anônima sobre tráfico no bairro Ipê. A ação ocorreu durante patrulhamento no município, na terça-feira (27).

Inicialmente, a corporação recebeu informações indicando a venda de entorpecentes em uma residência. Em seguida, as equipes realizaram levantamento prévio e passaram a monitorar o local indicado.

Durante a observação, os militares identificaram movimentação compatível com o tráfico. Logo depois, os policiais abordaram um veículo que havia acabado de sair do imóvel e localizaram substância entorpecente em seu interior.

Diante disso, as equipes entraram na residência. No local, os policiais encontraram drogas de diferentes tipos, materiais usados no preparo e na comercialização, além de plantas cultivadas.

Na ação, a Polícia Militar apreendeu cerca de 540 gramas de maconha em diversas embalagens. Além disso, os militares localizaram cinco pés de maconha, entre plantas verdes e material seco.

Os policiais também apreenderam 47 gramas de haxixe, 20 pinos de cocaína e 219 comprimidos de substância sintética, conhecida como ecstasy. Uma balança de precisão e materiais para embalo completaram o material recolhido.

Durante a ocorrência, a equipe apreendeu R$ 100 em dinheiro e removeu uma motocicleta sem placa de identificação, utilizada na prática criminosa.

Por fim, a Polícia Militar conduziu três pessoas à Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade policial adotará as providências legais cabíveis.