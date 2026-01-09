Polícia apreende veículo clonado na BR 482 em Alegre

A Polícia Militar apreendeu um veículo clonado na BR-482 durante operação realizada na manhã desta sexta-feira (09), em Alegre. A ação ocorreu na localidade de Rive.

Primeiro, equipes do 3º Batalhão montaram a operação com apoio da PRF e de setores de inteligência. Em seguida, os policiais intensificaram abordagens no trecho.

Durante a fiscalização, os agentes pararam um VW Nivus cinza, conduzido por um homem de 31 anos, natural de Minas Gerais. A equipe iniciou a verificação dos sinais identificadores.

Contudo, os policiais identificaram divergência no número do motor. O registro correspondia a outro veículo, com placa diferente e restrição ativa de furto ou roubo.

Logo depois, os militares entraram em contato com a proprietária do automóvel original. Ela confirmou que estava com o carro verdadeiro, caracterizando o veículo clonado na BR-482.

Posteriormente, a equipe apreendeu o automóvel adulterado e o removeu ao pátio credenciado do Detran. Ao mesmo tempo, os policiais detiveram o condutor.

Por fim, os militares encaminharam o homem à Delegacia de Polícia Judiciária de Alegre para as providências legais. A Polícia Militar destaca a importância das ações integradas no combate a esse tipo de crime.