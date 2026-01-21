PC prende dois por receptação de medicamentos em Itapemirim

A receptação qualificada de medicamentos em Itapemirim levou à prisão de dois suspeitos nesta terça-feira (21). A Polícia Civil realizou a ação por meio da 9ª Delegacia Regional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no município de Itapemirim, no Sul do Estado. A operação integrou investigações sobre furtos registrados na localidade de Córrego do Ouro.

Leia também: Polícia Federal realiza desobstrução da Ferrovia Vitória-Minas

Durante as diligências, as equipes localizaram grande quantidade de bens sem comprovação de procedência. Entre os itens, havia mochilas, utensílios domésticos e diversos produtos de uso cotidiano.

Além disso, os agentes apreenderam grande volume de medicamentos. Muitos eram de alto valor e do mesmo laboratório, o que indica furto em larga escala da cadeia de produção ou distribuição.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos ofereciam os materiais por preços muito abaixo do mercado. Contudo, eles não apresentaram documentos que comprovassem a origem lícita dos bens.

Ainda conforme a corporação, os presos respondem a outros procedimentos investigativos. Muitos envolvem crimes patrimoniais, inclusive com uso de arma de fogo.

Diante dos fatos, a polícia lavrou o Auto de Prisão em Flagrante. Em seguida, representou pela conversão da prisão em preventiva. As investigações continuam para identificar a origem dos bens e possíveis envolvidos.