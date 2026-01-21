Polícia Federal realiza desobstrução da Ferrovia Vitória-Minas

A desobstrução da Ferrovia Vitória-Minas em Aracruz mobilizou forças de segurança e órgãos públicos na manhã desta quarta-feira (21). A Polícia Federal cumpriu decisão expedida pela Justiça Federal no Espírito Santo.

A operação ocorreu no km 39 da ferrovia, no município de Aracruz. A medida atendeu determinação judicial para garantir a retomada da circulação ferroviária no trecho.

Além disso, a ação contou com apoio da Defensoria Pública da União e da Advocacia-Geral da União. Dessa maneira, as instituições acompanharam o cumprimento da decisão no local.

Em seguida, a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo integrou a operação. Do mesmo modo, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo atuaram no apoio operacional.

Paralelamente, outros órgãos participaram da ação. Entre eles, a Casa Militar, secretarias estaduais e municipais de Direitos Humanos e Assistência Social, além do SAMU e do Conselho Tutelar.

Adicionalmente, a operação contou com apoio da FUNAI e do Notaer. Também participaram empresas como Vale, VLI e Samarco.

Por fim, a desobstrução da Ferrovia Vitória-Minas em Aracruz ocorreu de forma coordenada. Assim, as autoridades garantiram a segurança, o cumprimento da ordem judicial e a preservação dos direitos envolvidos.