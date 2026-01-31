Guarda Municipal apreende carro suspeito de clonagem em Cachoeiro

Um veículo com suspeita de clonagem foi apreendido na tarde desta sexta-feira (30) em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu após informações obtidas por meio de monitoramento eletrônico, que indicaram a circulação do automóvel em via pública.

Assim, diante dos dados, equipes da Guarda Municipal iniciaram buscas. Pouco depois, os agentes localizaram o veículo estacionado em uma avenida da cidade, em frente a um estabelecimento comercial.

Durante a verificação, os ocupantes afirmaram não ter conhecimento de qualquer irregularidade relacionada ao automóvel. Apesar disso, a equipe manteve a apuração, já que havia indícios de possível clonagem.

Na sequência, as informações levantadas durante a abordagem levaram à condução dos envolvidos e do veículo até a Delegacia Regional para esclarecimentos. A equipe recolheu o automóvel e o encaminhou ao pátio credenciado do órgão de trânsito.

Posteriormente, novas informações reforçaram a suspeita inicial. Assim, o caso seguiu para análise das autoridades competentes, conforme os procedimentos legais.

Até o momento, não houve registro de feridos ou qualquer tipo de lesão durante a ocorrência.