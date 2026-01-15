Polícia encontra drogas escondidas em terreno baldio em Bom Jesus do Norte

Uma apreensão de drogas em terreno baldio foi registrada na noite de terça-feira (14), por volta das 22h40, em Bom Jesus do Norte. A ação ocorreu no Beco Luiz Marquez, no Loteamento Silvana.

Durante patrulhamento de rotina, a guarnição recebeu informações sobre tráfico de drogas nas proximidades de um bar e de uma barbearia, no bairro Beira Linha. Diante disso, os policiais seguiram até o local.

Contudo, ao perceberem a presença policial, os suspeitos se dispersaram rapidamente. Em seguida, os militares iniciaram buscas pela área indicada na denúncia.

Durante as diligências, os policiais localizaram uma sacola abandonada em um terreno baldio. No interior do objeto, a equipe encontrou entorpecentes prontos para comercialização.

A apreensão de drogas em terreno baldio incluiu 27 buchas de maconha e 53 pedras de crack. Apesar das buscas, os policiais não identificaram suspeitos no momento.

Por fim, a equipe recolheu todo o material e o encaminhou à Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte. A autoridade policial adotou as providências legais cabíveis.