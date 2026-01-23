Polícia Federal deflagra Operação Rizoma contra abuso sexual infantil em Vitória

A Operação Rizoma foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (23) pela Polícia Federal, no município de Vitória. A ação teve como objetivo reprimir crimes de divulgação e armazenamento de abuso sexual infantil na internet.

Durante a operação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória. A medida integrou uma investigação que apura o compartilhamento e o armazenamento de material envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes.

Segundo a Polícia Federal, as apurações identificaram que o investigado mantinha cerca de 600 arquivos ilícitos. O material incluía imagens e vídeos de abuso sexual infantil armazenados em dispositivos digitais.

Durante as buscas, os agentes apreenderam quatro HDs na residência do suspeito. Em seguida, o material seguiu para perícia técnica, que irá confirmar o conteúdo armazenado.

De acordo com a investigação, o homem já havia sido condenado anteriormente pelos mesmos crimes. Dessa forma, ele responderá novamente por armazenamento e compartilhamento de abuso sexual infantil.

A Polícia Federal esclareceu que, embora a legislação utilize o termo “pornografia”, a denominação mais adequada é abuso ou violência sexual infantil. Esse entendimento, adotado internacionalmente, evidencia a gravidade dos crimes e o impacto sobre as vítimas.

Por fim, a Polícia Federal alertou pais e responsáveis sobre a importância do acompanhamento de crianças e adolescentes. Além disso, orientou sobre diálogo constante, uso seguro da internet e atenção a mudanças de comportamento, como forma de prevenção.