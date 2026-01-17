Polícia indicia homem por estupro em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil indiciou suspeito por estupro de vulnerável em Venda Nova do Imigrante após concluir o inquérito policial. A investigação apurou crime contra uma criança de 9 anos.

A equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso concluiu o procedimento nesta quinta-feira (15). O investigado tem 48 anos.

Durante a apuração, os policiais reuniram provas e ouviram envolvidos. Com isso, a autoridade policial formalizou o indiciamento pelo crime de estupro de vulnerável.

No dia 9 de janeiro, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária contra o suspeito. Na ocasião, os agentes localizaram o homem em sua residência.

Os policiais realizaram a prisão sem resistência. Em seguida, conduziram o investigado à delegacia de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos legais.

Posteriormente, a equipe encaminhou o suspeito ao sistema prisional. Enquanto isso, os investigadores finalizaram o relatório do inquérito.

Com a conclusão, a Polícia Civil remeteu os autos ao Poder Judiciário. Segundo a delegada Lorena Robaldo, a medida reforça o combate aos crimes de violência sexual.

A delegada destacou o compromisso com investigações qualificadas. Além disso, ressaltou a prioridade na proteção de crianças e adolescentes.

Por determinação legal, as autoridades não divulgaram nomes nem o local do crime. A medida segue o Estatuto da Criança e do Adolescente.