Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Atílio Vivácqua nesta quarta-feira (28), durante patrulhamento realizado por equipes da Força Tática no município.

A ação ocorreu no local conhecido como Beco da Vila Reis, área já monitorada pelo comércio de entorpecentes. Os policiais atuaram após receberem denúncia anônima.

Segundo as informações, o suspeito embalava drogas no quintal da própria residência. Durante a aproximação das viaturas, ele tentou se desfazer do material.

O homem arremessou uma sacola em uma área de vegetação e demonstrou intenção de fuga. No entanto, as equipes realizaram a abordagem imediatamente.

Durante buscas nas imediações, os militares localizaram a sacola dispensada. No interior, havia cerca de 20 gramas de substância semelhante à cocaína.

Além disso, os policiais encontraram duas porções de maconha, que somaram aproximadamente cinco gramas. A equipe também apreendeu R$ 270 em dinheiro.

Os militares recolheram ainda 12 sementes de cannabis. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas.

Em seguida, a equipe encaminhou o homem e todo o material apreendido à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, para as providências legais cabíveis.