Polícia Militar recupera moto furtada em Guaçuí e conduz suspeito

A Polícia Militar recuperou uma moto furtada em Guaçuí e conduziu um suspeito por receptação na noite de segunda-feira (5). A ocorrência aconteceu no bairro João Ferraz de Araújo.

A equipe policial atendeu ao chamado do proprietário da motocicleta por volta das 22h10. Ele relatou o furto do veículo, uma Honda NXR 160 Bros.

Segundo a vítima, a motocicleta estaria em um acampamento cigano. Diante da informação, os policiais seguiram até o local indicado.

No endereço, os militares localizaram a motocicleta furtada em Guaçuí. Um homem de 40 anos se apresentou como possuidor do veículo.

Ele informou aos policiais que adquiriu a motocicleta no mesmo dia e pagou R$ 450,00 pelo veículo.

Diante da situação, a Polícia Militar conduziu o suspeito e as demais partes envolvidas ao Departamento de Polícia Judiciária.

A equipe registrou a ocorrência no DPJ de Alegre. Em seguida, removeu a motocicleta recuperada para o pátio credenciado. A Polícia Civil adotou as providências legais cabíveis.