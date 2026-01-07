Polícia Militar recupera moto furtada em Guaçuí minutos após crime

A Polícia Militar recuperou, na tarde desta terça-feira (6), uma moto furtada em Dores do Rio Preto. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Lagoa, em Guaçuí.

Durante a ronda, os policiais avistaram uma motocicleta com um passageiro sem capacete. Por isso, a equipe realizou a abordagem. Uma mulher conduzia o veículo, enquanto um rapaz seguia como garupa.

Na revista pessoal, os militares não encontraram materiais ilícitos. Assim, eles liberaram o passageiro no local. Em seguida, a equipe iniciou os procedimentos administrativos de trânsito.

Enquanto isso, os policiais receberam a informação de que o proprietário havia registrado o furto da motocicleta. O crime ocorreu poucos minutos antes, no município de Dores do Rio Preto.

Logo após a conferência da placa, a guarnição confirmou que se tratava da motocicleta furtada em Guaçuí. Diante disso, os militares removeram o veículo para um pátio credenciado.

Além disso, os policiais encaminharam a condutora à Delegacia Regional de Alegre para as providências legais. A Polícia Civil seguirá com os desdobramentos do caso.

Por fim, a atuação rápida e a comunicação entre as equipes garantiram a recuperação imediata da motocicleta furtada em Guaçuí. A ocorrência reforça a importância do policiamento ostensivo na região.