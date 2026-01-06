Polícia Militar recupera veículo furtado em área rural de Guaçuí

A Polícia Militar recuperou um veículo furtado em área rural de Guaçuí na tarde de segunda-feira (5). A ação ocorreu durante patrulhamento da R.O.R do 3º Batalhão.

Os policiais localizaram um Volkswagen Saveiro branco aparentemente abandonado. O veículo estava na região da Fazenda São Domingos, na zona rural do município.

Durante a averiguação, a equipe identificou divergência entre o chassi gravado e o chassi original do automóvel. Diante disso, os militares aprofundaram a verificação.

Após a checagem, os policiais confirmaram que o chassi original possuía registro de furto ou roubo no Estado de São Paulo. O veículo estava sem placas no momento da localização.

A ausência de identificação reforçou a suspeita de irregularidade. Em seguida, a Polícia Militar adotou os procedimentos operacionais.

O veículo furtado em área rural de Guaçuí foi removido ao pátio credenciado. O automóvel ficou à disposição da Polícia Civil. A ocorrência foi registrada no município de Guaçuí. As autoridades seguem com as investigações cabíveis.