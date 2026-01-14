Polícia prende pastor por estupro de vulnerável em Ibatiba

Um caso de estupro de vulnerável em Ibatiba levou à prisão preventiva de um homem de 28 anos nesta terça-feira (13). A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo.

A Delegacia Regional de Ibatiba conduziu a operação e cumpriu a ordem judicial no próprio município. O investigado exercia liderança religiosa.

Segundo a investigação, os abusos ocorreram contra a namorada, de 27 anos. Conforme apurado, ela estava sob efeito de medicamentos, o que impedia resistência.

O crime ocorreu em 2 de outubro do ano passado. Além disso, os atos aconteceram na mesma cama onde dormia o filho menor da vítima.

De acordo com o delegado Hélio Flávio Martins, o caso demonstrou desprezo pela dignidade da mulher e pela proteção da criança. A equipe reuniu provas consistentes.

Diante da gravidade, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva. Em seguida, o Ministério Público do Espírito Santo emitiu parecer favorável.

Logo depois, o Poder Judiciário deferiu a medida de forma célere. Assim, o agressor foi retirado do convívio social.

Atualmente, o detido permanece no sistema prisional à disposição da Justiça. O processo tramita sob segredo de justiça.

Por fim, a polícia não divulga nomes nem o bairro do fato. A medida preserva a identidade da vítima, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.