Pós-chuva em Cachoeiro: Procon avalia impactos da falta de energia junto a EDP

Em razão da tempestade registrada no dia 1º de janeiro de 2026, que provocou transtornos a consumidores em Cachoeiro de Itapemirim, o Procon municipal entrou em contato com a concessionária de energia elétrica EDP para solicitar esclarecimentos sobre as providências adotadas e cobrar medidas que evitem prejuízos à população.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O órgão também requisitou, em caráter de urgência, a disponibilização integral das equipes para atendimento às ocorrências.

Leia também: Chuvas deixam mais de 4,6 mil casas sem energia em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com as informações do Procon, cerca de 20 mil munícipes foram afetados.

A EDP informou que, com aproximadamente 20 profissionais atuando em campo, diversos pontos de interrupção já foram solucionados, restando cerca de 3.500 consumidores sem o fornecimento de energia.

A concessionária esclareceu que as equipes seguem trabalhando na resolução de problemas envolvendo postes e quedas de árvores, além do atendimento à área rural, assegurando prioridade aos pontos críticos e agilidade na normalização do serviço.

A EDP disse ainda que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo e segue mobilizada de forma ininterrupta para o atendimento às ocorrências. Segundo a concessionária, os registros após o evento climático elevaram o nível de criticidade da operação em comparação a um dia normal de atuação.

Mais de 91% dos clientes impactados já tiveram o fornecimento de energia normalizado e os principais reparos estão relacionados à queda de galhos e árvores e ao lançamento de objetos sobre a rede elétrica, situações que exigem maior tempo de trabalho devido à complexidade dos serviços, segundo a empresa.

A concessionária destaca que, em cenários com grande volume de ocorrências, o atendimento é priorizado para hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que ofereçam risco à vida e situações com grande número de consumidores afetados.

Em alguns pontos, os trabalhos contam com o apoio de órgãos municipais e da Defesa Civil, e o tempo de reparo varia conforme a extensão dos danos.