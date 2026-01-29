Posto de combustível abre vaga para caixa e atendente em Cachoeiro
Oportunidade é para atuação no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, e reforça a geração de empregos no Sul capixaba.
O Posto Avenida abriu vaga para caixa e atendente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A oportunidade é destinada ao público feminino.
A empresa busca profissionais para atuar no bairro Paraíso. Dessa forma, amplia as oportunidades de emprego no comércio local.
Além disso, a seleção ocorre de forma direta. As interessadas devem enviar currículo pelo WhatsApp informado no anúncio.
A iniciativa reforça a importância do setor de serviços na geração de renda no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, contribui para o fortalecimento da economia regional.
Segundo o comunicado, a contratação atende à demanda operacional do posto. Assim, o estabelecimento mantém a qualidade no atendimento aos clientes.
Portanto, candidatas interessadas devem ficar atentas aos prazos. O envio do currículo pode ser feito imediatamente.
Serviço – Como participar
📍 Local: Posto Avenida
📍 Bairro Paraíso – Cachoeiro de Itapemirim
📲 Envio de currículo via WhatsApp: (28) 99926-7650
👤 Contato: Rondineli