Posto de combustível abre vaga para caixa e atendente em Cachoeiro

O Posto Avenida abriu vaga para caixa e atendente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A oportunidade é destinada ao público feminino.

A empresa busca profissionais para atuar no bairro Paraíso. Dessa forma, amplia as oportunidades de emprego no comércio local.

Além disso, a seleção ocorre de forma direta. As interessadas devem enviar currículo pelo WhatsApp informado no anúncio.

A iniciativa reforça a importância do setor de serviços na geração de renda no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, contribui para o fortalecimento da economia regional.

Segundo o comunicado, a contratação atende à demanda operacional do posto. Assim, o estabelecimento mantém a qualidade no atendimento aos clientes.

Portanto, candidatas interessadas devem ficar atentas aos prazos. O envio do currículo pode ser feito imediatamente.

Serviço – Como participar

📍 Local: Posto Avenida

📍 Bairro Paraíso – Cachoeiro de Itapemirim

📲 Envio de currículo via WhatsApp: (28) 99926-7650

👤 Contato: Rondineli