Prefeito de São José do Calçado é internado às pressas após mal-estar

O prefeito de São José do Calçado, Antônio Coimbra de Almeida, Cuíca (PSB), deu entrada no Hospital Estadual São José do Calçado nesta terça-feira (20). O chefe do Executivo municipal recebeu atendimento emergencial e, em seguida, foi transferido para o Hospital Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro, onde permanece sob cuidados médicos.

De acordo com informações da administração municipal, o diagnóstico foi pneumonia. Apesar do quadro clínico, Cuíca apresenta boa evolução e responde positivamente ao tratamento.

O estado de saúde é estável, sem complicações. A expectativa é de que ele receba alta hospitalar nesta quarta-feira (21), caso a evolução clínica se mantenha positiva.