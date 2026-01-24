Prefeitura abre credenciamento para food trucks no Cachoeiraço 2026

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicou o Edital de Chamamento Público nº 002/2026. O documento regulamenta o credenciamento, o sorteio e a ocupação de espaços públicos por food trucks e ambulantes durante o Cachoeiraço 2026.

O edital organiza a atuação dos comerciantes em um dos maiores eventos culturais do município. A programação acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 2026, na Avenida Beira Rio.

As Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Urbano coordenam o chamamento. O texto define normas, critérios e procedimentos para a autorização de uso dos espaços públicos ao longo do percurso do evento.

As inscrições ficam abertas de 23 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026. Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente por meio do Protocolo Digital, junto à Secretaria Municipal de Fazenda.

Todo o processo ocorre de forma online. Dessa forma, a administração municipal busca garantir transparência, organização e igualdade de oportunidades aos participantes.

Portanto, após o credenciamento, a Prefeitura realizará um sorteio para definir a ocupação dos espaços. O procedimento seguirá as regras previstas no edital, com foco no ordenamento urbano, na segurança do público e no funcionamento adequado do evento.

A iniciativa também pretende valorizar o empreendedor local. Além disso, amplia as opções de alimentação e serviços oferecidos aos foliões durante o carnaval.

O edital completo, com todas as orientações e a lista de documentos exigidos, está disponível nos canais oficiais da Prefeitura. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico processos.cachoeiro.es.gov.br/portal/login.aspx.

O Cachoeiraço 2026 promete movimentar a cidade com música, cultura e lazer. Ao mesmo tempo, o evento cria oportunidades para comerciantes e fortalece a economia local durante o período carnavalesco.