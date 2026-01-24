Cidades

Turistas da Bahia visitam Casa de Cultura Roberto Carlos em Cachoeiro

Grupo interestadual conheceu o espaço que preserva a memória do cantor em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: PMCI

A Casa de Cultura Roberto Carlos recebeu, nesta sexta-feira (23), um grupo de 48 turistas da Bahia. A visita movimentou o turismo cultural e destacou a importância do espaço para a preservação da memória artística local.

Os visitantes buscaram conhecer o local onde nasceu e viveu a infância Roberto Carlos, um dos nomes mais marcantes da música popular brasileira. O espaço reúne acervo histórico e registros que contam a trajetória do artista desde os primeiros anos até o início da carreira.

Localizada no bairro Recanto, a Casa de Cultura se consolida como um dos principais pontos turísticos de Cachoeiro de Itapemirim. O museu abriga fotografias, discos, instrumentos musicais e relatos que ajudam a reconstruir a história do cantor.

A presença de grupos interestaduais reforça o alcance do equipamento cultural. Além disso, a visitação amplia o contato do público com a história da música popular brasileira, fortalecendo o turismo de experiência.

O espaço também oferece áreas complementares ao acervo principal. Entre elas, o Cantinho do Artesão, que valoriza a produção artesanal local e aproxima os visitantes da identidade cultural da cidade.

