Prefeitura alerta MEIs sobre golpe envolvendo cancelamento de CNPJ em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim alertou os Microempreendedores Individuais (MEIs) sobre a circulação de mensagens falsas que simulam cobranças e ameaçam cancelar o CNPJ de forma indevida. Golpistas usam e-mails, WhatsApp e ligações telefônicas para espalhar informações alarmistas.

A administração municipal esclareceu que essas comunicações não partem do Governo Federal, da Receita Federal ou de qualquer órgão público. Segundo o município, os criminosos tentam induzir pagamentos irregulares por meio do medo.

Conforme orientação da Receita Federal, o órgão não envia cobranças nem avisos sobre débitos ou cancelamento de CNPJ por SMS, WhatsApp, e-mail ou telefone. Além disso, mesmo quando há pendências, o governo não cancela o CNPJ automaticamente.

A prefeitura também reforçou que não existe taxa extra para manter o CNPJ ativo. O MEI deve pagar apenas o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), emitido exclusivamente nos canais oficiais.

Em caso de dúvida, os microempreendedores devem consultar apenas sites oficiais do Governo Federal ou buscar atendimento nos canais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Por fim, a orientação é direta: desconfie de mensagens com tom urgente, não clique em links suspeitos e não realize pagamentos fora dos meios oficiais.