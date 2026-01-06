Programa Sementes amplia atuação no ES e impacta mais de 9 mil pessoas

Desde julho de 2025, o Programa Sementes ampliou de forma consistente sua atuação no Espírito Santo e consolidou resultados expressivos em apenas seis meses de aceleração. A iniciativa fortaleceu o ecossistema de inovação, expandiu o alcance territorial e gerou impacto social direto em diversas regiões do Estado.

Inicialmente planejado para nove municípios, o programa superou as metas estabelecidas e chegou a 25 cidades capixabas. A expansão contemplou municípios de diferentes regiões, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória e outros polos estratégicos.

Entre julho e dezembro de 2025, as 50 startups aceleradas impactaram diretamente mais de 9 mil pessoas. As ações envolveram eventos, mentorias, workshops, palestras e formações, alcançando empreendedores, estudantes, profissionais, gestores públicos e membros da comunidade.

Além disso, o programa promoveu 440 horas de difusão de conhecimento, com foco na disseminação da cultura empreendedora e no fortalecimento das redes de inovação. As atividades incluíram capacitações técnicas, mentorias especializadas e agendas institucionais.

Iniciativa consolidada no ES

No período, o Sementes executou 225 ações, entre eventos, treinamentos, encontros, visitas técnicas e atividades formativas. Contudo, o volume consolidou a iniciativa como uma das maiores experiências de aceleração descentralizada já realizadas no Espírito Santo.

O CEO do IEBT Innovation, Paulo Vítor Guerra, destacou que a distribuição territorial da inovação fortalece os resultados. Segundo ele, o programa conecta metodologia sólida, impacto regional e geração de novos negócios de base tecnológica.

A coordenadora do programa, Jamylly Caran, avaliou que o engajamento das startups impulsionou os resultados. Ela ressaltou que as empresas levaram soluções aos municípios, dialogaram com a sociedade e fortaleceram um ecossistema mais colaborativo.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, afirmou que o Sementes comprova a inovação como política pública estruturante. Isso porque, segundo ele, os investimentos chegam à ponta, movimentam a economia e geram oportunidades em todo o Estado.

Dessa forma, o Programa Sementes integra a estratégia do Governo do Espírito Santo para acelerar 50 startups, oferecendo subvenção de R$ 100 mil, capacitações, mentorias, conexões estratégicas e ações voltadas ao desenvolvimento regional e à transformação de ideias em negócios sustentáveis.