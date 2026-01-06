Espírito Santo

Programa Sementes amplia atuação no ES e impacta mais de 9 mil pessoas

Programa Sementes amplia atuação no ES e impacta mais de 9 mil pessoas

sementes
Foto: Divulgação

Desde julho de 2025, o Programa Sementes ampliou de forma consistente sua atuação no Espírito Santo e consolidou resultados expressivos em apenas seis meses de aceleração. A iniciativa fortaleceu o ecossistema de inovação, expandiu o alcance territorial e gerou impacto social direto em diversas regiões do Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente planejado para nove municípios, o programa superou as metas estabelecidas e chegou a 25 cidades capixabas. A expansão contemplou municípios de diferentes regiões, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória e outros polos estratégicos.

Entre julho e dezembro de 2025, as 50 startups aceleradas impactaram diretamente mais de 9 mil pessoas. As ações envolveram eventos, mentorias, workshops, palestras e formações, alcançando empreendedores, estudantes, profissionais, gestores públicos e membros da comunidade.

Além disso, o programa promoveu 440 horas de difusão de conhecimento, com foco na disseminação da cultura empreendedora e no fortalecimento das redes de inovação. As atividades incluíram capacitações técnicas, mentorias especializadas e agendas institucionais.

Iniciativa consolidada no ES

No período, o Sementes executou 225 ações, entre eventos, treinamentos, encontros, visitas técnicas e atividades formativas. Contudo, o volume consolidou a iniciativa como uma das maiores experiências de aceleração descentralizada já realizadas no Espírito Santo.

O CEO do IEBT Innovation, Paulo Vítor Guerra, destacou que a distribuição territorial da inovação fortalece os resultados. Segundo ele, o programa conecta metodologia sólida, impacto regional e geração de novos negócios de base tecnológica.

A coordenadora do programa, Jamylly Caran, avaliou que o engajamento das startups impulsionou os resultados. Ela ressaltou que as empresas levaram soluções aos municípios, dialogaram com a sociedade e fortaleceram um ecossistema mais colaborativo.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, afirmou que o Sementes comprova a inovação como política pública estruturante. Isso porque, segundo ele, os investimentos chegam à ponta, movimentam a economia e geram oportunidades em todo o Estado.

Dessa forma, o Programa Sementes integra a estratégia do Governo do Espírito Santo para acelerar 50 startups, oferecendo subvenção de R$ 100 mil, capacitações, mentorias, conexões estratégicas e ações voltadas ao desenvolvimento regional e à transformação de ideias em negócios sustentáveis.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoPrograma Sementes

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por