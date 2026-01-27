Prefeitura de Alegre anuncia retorno das aulas em fevereiro; veja datas

A Prefeitura de Alegre divulgou a data de retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino. O ano letivo de 2026 começa no dia 9 de fevereiro.

O retorno acontece em uma segunda-feira. Assim, alunos, famílias e profissionais retomam as atividades escolares em toda a rede.

Segundo a administração municipal, as escolas já se preparam para receber os estudantes. O foco é garantir organização, acolhimento e qualidade no ensino.

Além disso, o início das aulas marca um novo ciclo de aprendizado. A rede aposta em dedicação, compromisso e desenvolvimento educacional.