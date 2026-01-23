Prefeitura de Anchieta lança processo seletivo para proteção animal

A Prefeitura de Anchieta abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratar profissionais que atuarão diretamente na proteção e no bem-estar animal.

O certame busca preencher vagas temporárias e formar cadastro de reserva por meio de Designação Temporária, conforme a legislação municipal. Nesse sentido, as oportunidades contemplam os cargos de Cuidador e Tratador de Animais, Auxiliar de Veterinária e Médico Veterinário.

Assim, o município pretende garantir a continuidade das atividades técnicas e operacionais voltadas à causa animal.

Inscrições

As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2026, das 8h às 17h. Os interessados devem acessar o Portal do Candidato, disponível no site oficial da Prefeitura de Anchieta.

A participação é gratuita. Contudo, no momento da inscrição, o candidato precisa anexar toda a documentação exigida, incluindo comprovantes de escolaridade, cursos e tempo de serviço.

Forma de seleção

A seleção ocorrerá em etapa única. A comissão avaliará títulos, cursos de formação continuada e experiência profissional na área. Nesse sentido, o processo possui caráter classificatório e eliminatório. A pontuação máxima chega a 100 pontos, distribuídos entre formação acadêmica, qualificação profissional e tempo de serviço.

Contratação

Os contratos terão vigência inicial de até 12 meses. Contudo, a administração poderá prorrogar o prazo por igual período, conforme a necessidade do serviço público. Os profissionais contratados serão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Inclusão

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a condição apresentada. Dessa forma, o processo assegura igualdade de condições a todos os participantes.

O edital completo, com regras, requisitos, cronograma e atribuições, está disponível no site oficial da Prefeitura de Anchieta, por meio do Portal do Candidato.