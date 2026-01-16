Prefeitura de Cachoeiro convoca aprovados e reforça quadro de servidores

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim mantém o ritmo de convocações e chama candidatos aprovados em concursos e processos seletivos. As convocações alcançam diferentes cargos e áreas, ampliando o atendimento à população.

Os convocados precisam acompanhar as publicações oficiais. O Diário Oficial do Município e os canais institucionais trazem prazos, documentos exigidos, exames admissionais e as etapas para posse ou contratação.

A Secretaria Municipal de Administração orienta os candidatos a verificar as publicações com regularidade. Assim, evitam perder prazos e garantem o cumprimento das exigências legais.

Segundo o secretário municipal de Administração, Rogério da Silva Athayde, a gestão realiza os chamamentos de forma contínua e planejada. Ele destaca a observância da legalidade e da necessidade de cada área. O ingresso de novos servidores fortalece a máquina pública e melhora os serviços ao cidadão.

A administração informa, ainda, que novas convocações podem ocorrer ao longo do ano. As chamadas dependem da necessidade administrativa e da disponibilidade orçamentária, sempre com transparência e eficiência.

Para mais detalhes, os candidatos devem consultar o Diário Oficial do Município e o site oficial da Prefeitura.