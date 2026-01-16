Oportunidades

Prefeitura de Cachoeiro convoca aprovados e reforça quadro de servidores

Convocações alcançam diferentes cargos e exigem atenção aos prazos oficiais

Prefeitura de Cachoeiro
Foto Divulgação | Prefeitura de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim mantém o ritmo de convocações e chama candidatos aprovados em concursos e processos seletivos. As convocações alcançam diferentes cargos e áreas, ampliando o atendimento à população.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os convocados precisam acompanhar as publicações oficiais. O Diário Oficial do Município e os canais institucionais trazem prazos, documentos exigidos, exames admissionais e as etapas para posse ou contratação.

Leia também: Cachoeiraço 2026 terá esquema de segurança reforçado em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Administração orienta os candidatos a verificar as publicações com regularidade. Assim, evitam perder prazos e garantem o cumprimento das exigências legais.

Segundo o secretário municipal de Administração, Rogério da Silva Athayde, a gestão realiza os chamamentos de forma contínua e planejada. Ele destaca a observância da legalidade e da necessidade de cada área. O ingresso de novos servidores fortalece a máquina pública e melhora os serviços ao cidadão.

A administração informa, ainda, que novas convocações podem ocorrer ao longo do ano. As chamadas dependem da necessidade administrativa e da disponibilidade orçamentária, sempre com transparência e eficiência.

Para mais detalhes, os candidatos devem consultar o Diário Oficial do Município e o site oficial da Prefeitura.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimConcursoOportunidades

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por