Prefeitura de Cachoeiro se manifesta sobre alagamentos no bairro Nova Brasília

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que monitora, de forma permanente, a situação no bairro Nova Brasília após as fortes chuvas desta quinta-feira (1º). Além disso, novos alagamentos voltaram a atingir famílias e comerciantes.

A administração municipal lamenta que a obra de macrodrenagem não tenha solucionado totalmente um problema histórico. Ainda assim, a gestão realizou intervenções complementares para reduzir o acúmulo de água.

Entre as ações, a prefeitura interveio no córrego da Praça do Rotary. Com isso, manteve o leito regular e preservou a área da praça.

Na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro, o prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, se reunirá com a Secretaria Municipal de Obras. Na ocasião, a equipe analisará o projeto da segunda etapa da macrodrenagem.

Em seguida, o município apresentará o projeto ao Governo do Estado para viabilizar recursos. Enquanto isso, equipes técnicas já realizam um levantamento detalhado da situação.

Com base nesse trabalho, a prefeitura elaborará um relatório técnico sobre as causas do alagamento. Depois disso, entregará o documento ao governador e à população.

Por fim, a Prefeitura reforça que herdou o problema e segue empenhada em buscar soluções definitivas. Ao mesmo tempo, mantém apoio às famílias afetadas.