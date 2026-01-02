Temporal em Cachoeiro derruba árvores e atinge carros em três regiões

O temporal em Cachoeiro provocou transtornos e danificou veículos em diferentes regiões da cidade. Árvores atingiram ao menos três carros.

A forte tempestade atingiu o município e derrubou árvores em pontos distintos da cidade.

No bairro São Francisco de Assis, uma árvore caiu sobre um carro na Rua Fernando Passoni. O impacto danificou o veículo.

Além disso, outra árvore atingiu um automóvel no bairro Monte Belo. Em seguida, equipes registraram um terceiro caso na estrada que liga a Atílio Vivácqua.

Apesar da gravidade das ocorrências, ninguém sofreu ferimentos. Moradores relataram susto e prejuízos materiais após a tempestade.

Por enquanto, equipes removem as árvores e liberam as vias. Assim, o trânsito deve ser normalizado gradualmente.