Temporal em Cachoeiro derruba árvores e atinge carros em três regiões
Queda de árvores após chuva intensa danificou veículos, mas não deixou feridos no município.
O temporal em Cachoeiro provocou transtornos e danificou veículos em diferentes regiões da cidade. Árvores atingiram ao menos três carros.
A forte tempestade atingiu o município e derrubou árvores em pontos distintos da cidade.
No bairro São Francisco de Assis, uma árvore caiu sobre um carro na Rua Fernando Passoni. O impacto danificou o veículo.
Além disso, outra árvore atingiu um automóvel no bairro Monte Belo. Em seguida, equipes registraram um terceiro caso na estrada que liga a Atílio Vivácqua.
Apesar da gravidade das ocorrências, ninguém sofreu ferimentos. Moradores relataram susto e prejuízos materiais após a tempestade.
Por enquanto, equipes removem as árvores e liberam as vias. Assim, o trânsito deve ser normalizado gradualmente.