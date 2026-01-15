Previsões: veja o horóscopo desta quinta-feira (15)

No horóscopo desta quinta (15), a previsão destaca que Capricórnio demonstra reserva emocional, porém sabe conquistar com atitudes firmes. Assim, apesar da postura discreta, revela lealdade, sinceridade e capacidade de amar. Dessa forma, quem se aproxima percebe que, por trás da aparência contida, existe alguém confiável e verdadeiro.

Quem nasceu hoje

Quando assume um projeto, segue até o fim. Isso porque, a determinação guia suas escolhas. Nesse sentido, valoriza a liberdade de ação e mantém como ideal a construção de um mundo melhor. Age com paciência, verdade e disposição para ajudar.

Alerta

Sagitarianos enfrentam um dia de alerta. Isso porque, os astros pedem rotina e cautela. O trabalho exige atenção redobrada. Assim, evite rigidez com a pessoa amada e familiares. Cuide da alimentação. Viagens seguem neutras.

Previsões por signos

Áries

Você vive um período favorável para organizar negócios e planejar parcerias. Desse modo, as mudanças profissionais ajudam a equilibrar as finanças. Contudo, evite atitudes possessivas com a família. O amor segue em fase positiva. C. 751 | M. 0383

Touro

A energia aumenta e impulsiona progresso, saúde e afetos. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte favorecem mudanças no lar e novas perspectivas. Assim, aproveite o momento para avançar com confiança. C. 909 | M. 4940

Gêmeos

O dia abre espaço para novos negócios e expansão profissional. Parcerias ganham força, enquanto a família oferece apoio. No amor, relaxe e cuide da ansiedade. Além disso, as finanças mostram sinais de crescimento. C. 237 | M. 8724

Câncer

Você assume postura mais ousada no trabalho e nos negócios. Desse modo, as finanças caminham para a estabilidade. Assim, aceite apoio de sócios ou superiores. O amor se mostra participativo e acolhedor. C. 317 | M. 5854

Leão

A harmonia familiar retorna. Então, o período favorece compras domésticas e planejamento de viagens. O setor financeiro, porém, apresenta boas oportunidades. A saúde reage bem e Vênus amplia o clima de romance. C. 528 | M. 2461

Virgem

O entusiasmo cresce nos assuntos financeiros e profissionais. Você resolve pendências familiares com mais segurança. O dinamismo no trabalho traz resultados. No amor, porém, prevalecem gestos gentis. C. 806 | M. 3212

Outros signos

Libra

O dia favorece soluções para questões domésticas. Compras e apoio a pessoas próximas ganham destaque. Além disso, o relacionamento amoroso traz sensação de renovação. A saúde segue equilibrada. C. 082 | M. 9058

Escorpião

Com a Lua em seu signo, você ganha energia para resolver assuntos familiares. Invista mais na carreira, pois novidades surgem em breve. Novas amizades fortalecem vínculos. O amor permanece estável. C. 649 | M. 1497

Sagitário

Você permanece em alerta. Assim, use o bom senso, evite gastos e não altere planos familiares. A rotina ajuda a manter o equilíbrio. Dedique mais atenção ao relacionamento afetivo. C. 174 | M. 6829

Capricórnio

A sorte acompanha suas decisões. Você pode ousar mais nos negócios e contar com melhora financeira. A família traz novas conquistas. Desse modo, a paixão ganha força, especialmente com Câncer. C. 462 | M. 7530

Aquário

O período indica desafios familiares. Evite viagens, compras e mudanças no trabalho. Aguarde, pois o Sol entra em seu signo no dia 20. Até lá, mantenha a rotina. C. 210 | M. 4106

Peixes

O momento favorece compras, viagens e início de negócios. Acertos profissionais e familiares avançam. Organize-se, pois a partir do dia 20 o Sol entra em sua 12ª casa astral. C. 598 | M. 3671