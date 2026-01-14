Horóscopo desta quarta (14): veja as previsões para todos os signos

Os capricornianos costumam agir com reserva e, muitas vezes, escondem o que sentem. Ainda assim, você precisa demonstrar afeto para receber o mesmo em troca. Portanto, evite o excesso de rigidez emocional. Embora não aprecie demonstrações exageradas, vale comunicar suas necessidades com mais clareza. Nesse sentido, o equilíbrio entre razão e sentimento fará diferença hoje.

Quem nasceu hoje

A vida trará oportunidades relevantes. Logo, você saberá transmitir força interior e conquistar respeito. Nesse sentido, o destaque profissional surge como consequência da sua coragem. Isso porque, seu perfil flexível, carismático e romântico ajuda a enfrentar desafios sem recuar.

Alerta

Os sagitarianos vivem um dia de atenção redobrada. Mantenha a rotina e evite mudanças no trabalho. Controle gastos e fuja de discussões. A saúde pede mais cuidado.

Previsões por signos

Áries – Você encontra um momento favorável para organizar as finanças da família. Assim, parcerias podem surgir. Seja paciente no amor e evite conflitos com Sagitário e Peixes. Compras estão liberadas.

Touro – O dia favorece negócios e trabalho. Assuntos financeiros ligados à família tendem a se resolver. Logo, projetos em grupo ganham força. Viagens e encontros profissionais trazem bons resultados. O amor envolve e atrai.

Gêmeos – Reduza as cobranças no ambiente profissional. Nesse sentido, aproveite oportunidades financeiras. A vida familiar traz satisfação. Demonstre mais carinho no amor, pois ajustes positivos se aproximam.

Câncer – Você vive uma fase propícia para revisar metas profissionais. O sucesso aparece com mais clareza. Assim, o equilíbrio emocional reflete nas finanças. A família apoia seus planos. Saúde em alta.

Leão – O dia facilita soluções no lar e novos acordos financeiros. Compras se tornam possíveis. A relação com parentes melhora. Mas, no trabalho, a tranquilidade retorna. O amor ganha intensidade.

Virgem – Atue com firmeza nos assuntos profissionais. Boas notícias financeiras surgem ao longo do dia. Questões familiares encontram solução. Desse modo, cuide da alimentação e preserve a saúde.

Mais previsões

Libra – Você se mostra disposto a apoiar a família. Consegue harmonizar pendências financeiras. O amor ganha cumplicidade e mais entrega. A saúde segue equilibrada.

Escorpião – A Lua no seu signo fortalece o campo profissional e financeiro. O apoio recebido ajuda a organizar ganhos. A vida familiar flui com mais serenidade. O amor emociona e se ajusta.

Sagitário – O alerta continua ativo. Evite críticas no lar e no trabalho. Não conte com apoio nos negócios. Mantenha a rotina e segure gastos, viagens e mudanças. O amor pede paciência.

Capricórnio – A fase favorece decisões e novos começos profissionais. Parcerias surgem com apoio de amizades. A saúde se mantém estável. O amor ganha mais sensualidade.

Aquário – O período segue instável até o dia 20. Adie viagens, compras e decisões importantes. Reserve tempo para você. O amor enfrenta ruídos. Cuide melhor da saúde.

Peixes – O dia flui bem no trabalho e na vida familiar. O sucesso aparece, inclusive no setor financeiro. O convívio com amigos traz leveza. O amor se aproxima por meio de Gêmeos ou Virgem.