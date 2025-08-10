Alegre abre inscrições para bolsas de estudo em quatro áreas

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e em parceria com a FAFIA, está com inscrições abertas para o Programa Oportunidades – Bolsas de Estudo. São 26 vagas distribuídas entre os cursos de Psicologia, Enfermagem, Pedagogia e Informática.

As inscrições poderão ser feitas na segunda (11) e terça (12), conforme critérios estabelecidos no edital.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior e à qualificação profissional, oferecendo oportunidades para moradores que desejam ingressar ou avançar na formação acadêmica. O edital completo está disponível no site oficial do município.