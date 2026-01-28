Procon de Cachoeiro divulga pesquisa de preços da cesta básica

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim divulga, semanalmente, no site da Prefeitura, a pesquisa de preços da cesta básica praticados no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa garante ao consumidor o direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e amplia a transparência nas relações de consumo.

Leia também: Prodest alerta capixabas para golpes na compra de material escolar pela internet

O coordenador executivo do Procon, Ricardo Fonseca, explica que o levantamento permite acompanhar o comportamento do mercado e identificar possíveis abusos.

Segundo ele, a pesquisa também auxilia o consumidor a comparar valores, escolher onde comprar e evitar o superendividamento, um desafio cada vez mais presente.

Todas as segundas-feiras, o Procon publica uma nova planilha com preços coletados em 15 estabelecimentos, entre atacado e varejo, envolvendo 30 itens de alimentação, higiene e limpeza.

O órgão esclarece que os estabelecimentos não são obrigados a manter os produtos em oferta. Eles apenas informam os preços praticados no momento da pesquisa.

Além da cesta básica, o Procon realiza, duas vezes por mês, pesquisas com preços de combustíveis em cerca de 40 postos do município.

Assim, o levantamento inclui gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel S10 e diesel F500, ampliando o acompanhamento do mercado local.

Contudo, o órgão também divulga pesquisas sazonais, como material escolar, produtos da Semana Santa e itens da ceia de Natal.

Todas as planilhas estão disponíveis no site da Prefeitura de Cachoeiro, na seção “Pesquisas de Preços e Rastreabilidade (Procon)”.

Por fim, o Procon atende consumidores de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, 204, no bairro Guandu. A população pode realizar o agendamento pelo site oficial da Prefeitura ou pelo telefone (28) 3199-1710.