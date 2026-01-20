Procon de Cachoeiro reforça direitos durante promoções de início de ano

Com a chegada de um novo ano, muitos consumidores buscam renovar hábitos e aproveitar promoções. Da mesma forma, o comércio aproveita o período para liquidar estoques antigos e abrir espaço para novas coleções.

Diante desse cenário, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim reforça a importância da atenção durante as compras em liquidação. O órgão preparou uma série de orientações para ajudar o consumidor a evitar prejuízos e decisões por impulso.

Antes de comprar, o Procon orienta que o consumidor pesquise as ofertas. A consulta a encartes, folhetos e redes sociais ajuda a comparar preços e definir prioridades.

O coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Ricardo Fonseca, destaca que o fornecedor deve cumprir toda oferta divulgada. Segundo ele, o Código de Defesa do Consumidor exige o respeito às condições anunciadas. “Uma vez divulgada, a oferta precisa ser cumprida”, esclarece.

Além disso, o órgão recomenda evitar compras apressadas. A pressa pode impedir a análise de detalhes importantes, como qualidade, condições do produto e regras de troca.

Atenção aos detalhes

Outro ponto essencial é a verificação completa do item. O consumidor deve conferir funcionamento, aparência e informações da embalagem. O manual de instruções precisa estar em língua portuguesa.

O Procon também lembra que todo produto durável possui garantia legal de 90 dias, independentemente de promoção. Caso exista garantia contratual, a loja deve fornecer o certificado correspondente.

Entretanto, nos casos de produtos com defeitos aparentes, o consumidor deve exigir que a loja descreva o problema na nota fiscal. Nesses casos, não há garantia para o defeito informado, mas novos problemas permanecem cobertos por lei.

Embora algumas lojas imponham restrições extras durante liquidações, o fornecedor continua responsável por produtos impróprios para uso. Se o problema não for resolvido em até 30 dias, o consumidor pode exigir troca ou devolução do valor pago.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor não obriga a troca por cor, tamanho ou gosto. Contudo, a substituição só ocorre se a loja assumir esse compromisso por escrito.

Antes de finalizar a compra, o Procon orienta questionar as formas de pagamento. Em compras parceladas, o estabelecimento deve informar juros e valor total. Descontos exclusivos para pagamento à vista são permitidos.

Atendimento ao consumidor

Caso identifique qualquer irregularidade, o consumidor pode procurar o Procon de Cachoeiro para orientação, registro de reclamações e mediação de conflitos.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. Também é possível agendar pelo site oficial ou obter informações pelo telefone (28) 3199-1710.