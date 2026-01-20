Ocorrências com pipas na rede elétrica aumentaram 27,3% em cidades no Sul do ES

O número de ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica da Região Sul do Espírito Santo cresceu em 2025. Levantamento feito pela EDP aponta o registro de 205 ordens de serviço relacionadas ao contato de pipas com a fiação elétrica. Houve um aumento de 27,3% em relação ao ano anterior. Como consequência, mais de 32 mil residências, comércios e indústrias tiveram o fornecimento de energia interrompido ao longo do período.

Entre os municípios da região, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim lideraram o número de ocorrências, com 41 e 30 registros, respectivamente. A concessionária alerta que, durante o período de férias escolares, a tendência é de crescimento desses episódios, impulsionados pelo aumento da prática da brincadeira. Diante do cenário, a EDP reforça a importância da conscientização da população sobre os riscos associados ao uso inadequado de pipas próximas à rede elétrica.

Pipas e fiação

De acordo com o gestor de operação da EDP, Filipe Lima, o contato das pipas com a fiação representa um risco elevado à segurança das pessoas. Além disso, à continuidade do serviço.

“O contato das pipas com a fiação representa um risco enorme de acidentes, que pode até levar a óbito. Também pode causar grande impacto ao fornecimento de energia. Por isso, sempre recomendamos que as pessoas busquem espaços abertos, como parques e campos, e que nunca tentem resgatar pipas enroscadas nos cabos elétricos”, afirma.

Segundo a concessionária, as linhas de pipas, com ou sem cerol ou outros materiais cortantes, podem romper cabos de energia e provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação. O risco é potencializado pelo uso de rabiolas e revestimentos metalizados, que são condutores de energia e podem causar choques elétricos. Embora o Centro de Operações Integrado (COI) da EDP utilize tecnologia para reduzir o impacto das interrupções por meio de manobras automatizadas, muitas ocorrências exigem a atuação direta de equipes em campo, o que pode deixar bairros inteiros sem energia até a conclusão dos reparos.

Além do atendimento técnico, a EDP mantém ações permanentes de conscientização nas comunidades atendidas. Projetos como a Van da Boa Energia e os Agentes da Boa Energia percorrem bairros levando orientações sobre o uso seguro e eficiente da eletricidade, incluindo informações específicas sobre a prática segura de soltar pipas. A concessionária reforça que, em situações de risco envolvendo a rede elétrica, a orientação é manter distância, isolar o local e acionar imediatamente os canais oficiais de atendimento. com informações da EDP.