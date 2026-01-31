Procon Vitória identifica diferença de até 200% em produtos essenciais

A pesquisa de preços de itens de primeira necessidade realizada pelo Procon Vitória, no mês de janeiro, identificou variações expressivas entre estabelecimentos comerciais da capital. O principal destaque foi a banana-prata, que apresentou diferença de 200,67%, com preços variando de R$ 2,99 a R$ 8,99 o quilo.

Além disso, a laranja-pera também registrou oscilação significativa. O produto apresentou variação de 167,22%, sendo comercializado entre R$ 2,99 e R$ 7,99 no mesmo período. Além disso, o levantamento reforça a importância da pesquisa prévia, especialmente na compra de frutas e verduras, que concentram as maiores diferenças de preço.

Entre os destaques do mês, o preço dos ovos apresentou queda próxima de 30%, recuando de R$ 13,99 em dezembro para R$ 9,90 em janeiro. O arroz, por outro lado, manteve trajetória de redução ao longo do último ano, saindo de R$ 23,98 no início de 2025, encerrando o ano a R$ 15,29 e chegando a R$ 14,99 em janeiro de 2026. O feijão seguiu a mesma tendência, com queda de 34%, passando de R$ 6,99 para R$ 4,59.

Na comparação anual, entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, o mamão havaí apresentou a maior alta, com aumento de 58,12%, ao passar de R$ 4,99 para R$ 7,89. Contudo, a cenoura registrou a maior redução, com queda de 49,94%, saindo de R$ 7,97 para R$ 3,99 o quilo.

A análise da série histórica consolidada de 2025, em relação ao primeiro mês de 2026, aponta um movimento predominante de queda nos preços de itens essenciais. Assim, o comportamento se repete em produtos como ovos, arroz e feijão, que apresentaram reduções consecutivas ao longo do período.

Cesta básica em 2026

Em janeiro de 2026, com o salário-mínimo fixado em R$ 1.621,00, a Cesta de Itens de Primeira Necessidade, composta por 65 produtos, comprometeu 41,80% da renda do trabalhador, o equivalente a R$ 677,58. Já a Cesta Básica, formada por 13 itens definidos pelo Decreto-Lei nº 399/1938, representou 40,16% do salário-mínimo, totalizando R$ 650,96.

De acordo com o Procon Vitória, o resultado reflete a desaceleração da inflação observada ao longo de 2025, em alinhamento com as metas do Banco Central, e indica a manutenção do poder de compra para itens essenciais no início de 2026.