Produtores rurais de Alegre podem receber até R$ 14 mil com preservação ambiental

Produtores rurais de Alegre já podem receber até R$ 14 mil ao aderir ao Programa GestÁgua, que valoriza a preservação ambiental no município.

A Prefeitura de Alegre executa a iniciativa por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O programa integra a política municipal de Pagamento por Serviços Ambientais.

Nesta edição, o GestÁgua prevê pagamentos entre R$ 3 mil e R$ 14 mil. O valor varia conforme as ações adotadas e o projeto técnico aprovado. Além disso, o programa reconhece produtores que protegem nascentes, matas ciliares e áreas degradadas. Essas ações fortalecem a segurança hídrica do município.

O GestÁgua também incentiva a diversificação agrícola. A proposta inclui a implantação e a conservação de sistemas agroflorestais nas propriedades rurais.

Da mesma forma, o programa estimula o aumento da produtividade agrícola. Para isso, apoia a instalação de meliponários e práticas sustentáveis no campo.

Contudo, outra frente importante envolve ações que favorecem a recarga do lençol freático. Assim, o programa ajuda a reduzir o assoreamento dos rios.

Para garantir acompanhamento técnico adequado, a Prefeitura conta com a MV Gestão Integrada. A empresa realiza a mobilização dos produtores e elabora os projetos técnicos.

Com isso, o processo se torna mais simples e acessível. O suporte técnico facilita a adesão e assegura a correta execução das ações ambientais.

Os interessados podem buscar mais informações diretamente com a equipe responsável. O atendimento ocorre pelos canais oficiais do município e da empresa parceira.

Contatos

Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: (28) 3300-0107

MV Gestão Integrada: (28) 99907-2801