Oportunidades

Programa Bolsa Técnica oferece cursos gratuitos em cidades do Sul do ES

Inscrições seguem até 21 de janeiro e contemplam cursos técnicos gratuitos em diferentes áreas profissionais

programa Bolsa Técnica
Foto: Divulgação

O programa Bolsa Técnica está com vagas abertas para cursos de educação profissional técnica de nível médio. Ao todo, o edital oferece 320 vagas gratuitas, com inscrições disponíveis até o dia 21 de janeiro.

As oportunidades atendem os municípios de Barra de São Francisco, Serra, Guaçuí, Colatina e Marataízes. A iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional em diferentes regiões do Espírito Santo.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, afirmou que o programa fortalece a formação técnica da população. Segundo ele, a educação profissional amplia oportunidades e prepara os capixabas para o mercado de trabalho.

Bruno Lamas destacou que o Bolsa Técnica reafirma o compromisso do Governo do Estado com a qualificação gratuita. Além disso, a iniciativa contribui para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.

As vagas contemplam cursos técnicos de Enfermagem, Desenvolvimento de Sistemas, Prótese Dentária e Veterinária. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, por meio do site selecaoaluno.es.gov.br, na opção “Nossa Bolsa Secti”.

No portal, os candidatos podem acessar o edital e conferir todas as orientações. Portanto, o processo seletivo ocorre em etapa única e considera a análise do histórico escolar do ensino médio.

O resultado da seleção será divulgado no dia 23 de janeiro. Assim, a publicação estará disponível nos sites da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional e do sistema de seleção.

O Programa Bolsa Técnica integra o Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES. Contudo, a iniciativa do Governo do Estado busca ampliar o acesso à formação profissional gratuita e facilitar a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho.

Assuntos:

Curso TécnicoEducação

