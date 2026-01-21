Sedu inicia chamamento de suplentes da Chamada Escolar 2026

A Secretaria da Educação iniciou, nesta quarta-feira (21), o chamamento dos estudantes que integram a lista de suplência da Chamada Escolar 2026. Essa etapa começa após o encerramento da confirmação das matrículas regulares e atende exclusivamente as escolas da Rede Pública Estadual que ainda possuem vagas disponíveis em séries, anos ou etapas específicas.

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As próprias unidades escolares realizam o contato com os estudantes suplentes, respeitando rigorosamente a ordem da lista. Durante esse processo, as equipes orientam os responsáveis legais sobre os procedimentos necessários para efetivar a matrícula. O chamamento segue até o dia 6 de fevereiro, sempre condicionado à existência de vagas em cada escola.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, informou que a rede estadual oferta cerca de 240 mil vagas para o ano letivo de 2026. Assim, desse total, aproximadamente 150 mil já foram confirmadas no período regular de matrícula. Segundo ele, a quantidade restante é suficiente para atender todos os estudantes que ainda aguardam alocação.

Vaga para todos

O secretário destacou que muitas escolas estaduais seguem com vagas disponíveis em etapas específicas do ensino. De acordo com Vitor de Angelo, a Secretaria atua para garantir o acesso de todos os estudantes à rede pública. Ele afirmou que nenhum estudante capixaba ficará sem vaga escolar.

Como novidade em 2026, a Sedu passou a disponibilizar um drive com informações nominais detalhadas das listas de suplência de cada escola estadual. A medida amplia a transparência do processo e facilita o acompanhamento pelas famílias. Além disso, segue disponível o painel com a relação de todas as vagas ofertadas, atualizado diariamente, sempre ao meio-dia.

Caso o estudante deseje uma escola diferente daquela indicada na lista de suplência, ou não tenha participado da Chamada Escolar 2026, a orientação é procurar a Superintendência Regional de Educação responsável pelo município. Contudo, no local, os responsáveis podem receber atendimento e verificar outras opções de escolas com vagas disponíveis.

Dessa forma, as famílias também podem consultar a lista completa de ofertas de cada escola diretamente no Painel de Suplentes.