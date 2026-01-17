Programação de verão anima o fim de semana em Marataízes

A programação de verão promete movimentar o fim de semana dos dias 17 e 18 de janeiro, com atrações musicais e competições esportivas abertas ao público.

No sábado, a programação de verão começa às 8h, com a disputa do vôlei masculino na Praia Central. A atividade reúne atletas e moradores logo pela manhã.

Ainda no sábado, às 16h, a Praia Central recebe um trio elétrico com apresentação de Larah Mendes. Em seguida, às 21h, Lauro Bonde sobe ao palco.

No domingo, a programação cultural e esportiva segue na Praça da Barra. Às 17h30, o público acompanha o show de Mensura.

Logo depois, às 19h, o grupo Resenha do Samba encerra a programação musical do domingo com muito samba e interação com o público.

As atividades esportivas também continuam no domingo. A partir das 8h, ocorre o torneio de vôlei feminino.

À tarde, às 15h, a programação cultural e esportiva inclui partidas de basquete 3×3, reforçando a integração entre esporte e lazer.

A iniciativa busca oferecer opções gratuitas de entretenimento, além de incentivar a prática esportiva e o uso dos espaços públicos.