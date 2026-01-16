Projeto Verão Viver Mais movimenta a Praia de Marobá, em Kennedy

O Projeto Verão Viver Mais já está em andamento e transforma a Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, em um espaço dedicado à saúde, ao movimento e à convivência da melhor idade. As atividades acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 8h.

A iniciativa abre a temporada de esportes na praia e incentiva hábitos saudáveis. Além disso, promove encontros que fortalecem a interação social e o bem-estar dos participantes. Dessa forma, o projeto estimula uma rotina mais ativa e integrada.

Durante as ações, a equipe realiza aferição de pressão arterial e de glicose. Ao mesmo tempo, oferece atividades físicas adaptadas, voltadas ao cuidado com o corpo e à prevenção de problemas de saúde. Tudo ocorre de forma orientada e acessível.

Outro destaque do Verão Viver Mais é o estímulo à convivência. Afinal, a interação social também contribui para a qualidade de vida. Por isso, o projeto cria um ambiente acolhedor, que valoriza o envelhecimento ativo.